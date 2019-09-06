“بالصور”.. اهالي محافظة عراقية يهبون لاغاثة شاب يتيم تعرض لحادث سير مع اطفاله

2019/09/06 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق تعرض شاب يتيم الابوين من اهالي محافظة ميسان يوم امس الخميس، الى حادث سير مع اطفاله ادى الى اصابته بشكل خطير، مما استدعى نقله الى المستشفى.وفور نقله الى المستشفى اللبناني في المحافظة، اتضح ان الشاب يحتاج لعملية ربط للعمود الفقري في المستشفى، وهو لايمتلك اجور العملية البالغة ٥ ملايين .وفور […]

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