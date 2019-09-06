طبيب المنتخب الوطني يحدد إصابة حسين علي وفترة غيابه عن الملاعب

2019/09/06 | 10:18

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بغداد :سومر نيوز

حدد طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم، اصابة لاعب المنتخب حسين علي بعد دقائق من مشاركته ف يالشوط الثاني م...

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