دمشق تصدر بيانا بشأن تداول الأوراق النقدية

2019/09/06 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المركزي السوري سحب أي فئة من فئات الأوراق النقدية المتداولة بين أيدي المواطنين، مع التأكيد أنه يتم حاليا تداول فئة 50 ليرة الورقية والمعدنية جنبا إلى جنب مع بقية فئات العملة.

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