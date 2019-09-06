2019/09/06 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الكاتب والمحلل المصري محمد فياض جميعاً_ ربما_ شاهدنا الفيديوهات التي بثها الفنان والمقاول محمد علي على اليوتيوب.لم تهزني المعلومات التي نطق بها_ صحيحة كانت أم خاطئة_ بقدر ما أدخل في نفسي الرعب وأنا أنظر هناك على مستقبل هذا البلد .وعلى الجرأة المدمرة التي يبدو عليها محمد علي…وأي محمد علي ٱخر سوف يأتي لاحقاً.لست …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنان والرئيس..وأمن مصر النعيم نيوز.

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