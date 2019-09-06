هجوم مسلح شمال شرقي بعقوبة

2019/09/06 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الجمعة، باصابة شابين اثنين بهجوم مسلح شمال شرقي مدينة بعقوبة.

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