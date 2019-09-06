الشابندر يؤكد دخول فريق اممي لمعرفة مصير المفقودين

2019/09/06 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السياسي والنائب السابق عزت الشابندر، دخول فريق اممي الى العراق لفتح تحقيق في مصير المفقودين.وقال الشابندر في تغريدة له على تويتر، امس الخميس (5 ايلول 2019)، ان "العجز و الإهمال والتسويف المتعمد لمعالجة القضايا الوطنية تفتح الطرق (المشبوهة) امام تدويلها".

واضاف ان "فريق اممي يدخل العراق و يفتح تحقيقا في مصير المفقودين"، مشيرا الى ان "هذا ما حذرنا منه مرارا و لكن لا حياة لمن تنادي ".

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