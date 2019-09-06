واشنطن تجري محادثات مع الحوثيين

2019/09/06 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأدنى ديفد شينكر -خلال زيارته للسعودية- أنّ واشنطن تُجري محادثات مع الحوثيين بهدف إيجاد حل مقبول من الطرفين للنزاع اليمني.وأوضح شينكر في تصريحات للصحفيين أن تركيز الولايات المتحدة ينصب على إنهاء الحرب في اليمن.وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أفادت الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة بصدد الإعداد لمحادثات مباشرة مع الحوثيين.وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول في الإدارة الأميركية عن إجراء محادثات مع الحوثيين.من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي عبد الملك العجري إنه في حال ذهاب الحوثيين إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة، فإن ذلك سيكون باعتبارها جزءا من الحرب على اليمن.وأضاف العجري أنهم ينظرون إلى الدعوات التي أطلقتها أميركا للحوار بنوع من الريبة، ويشكّون في جديتها، وحمّل الولايات المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية "عن العدوان على اليمن وما يرتكب في حق اليمنيين من جرائم".وقال إن "أميركا ترى في استمرار العدوان على اليمن مصدرا للتمويل من خلال صفقات السلاح".من جهة أخرى، ذكر الموقع الرسمي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنه التقى مساعدَ وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفد شنكر والوفد المرافق له.وأضاف الموقع أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع التي يشهدها اليمن.كما ذكر موقع الرئيس اليمني أن مساعد وزير الخارجية الأميركي أكد دعم بلاده لليمن وأهمية الحفاظ على وحدته

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