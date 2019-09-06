2019/09/06 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إرتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان بجزر البهاما إلى 30 قتيلاً

الجمعة

06

أيلول

2019 :

10:25 am

23

أعلن رئيس وزراء جزر الباهاما، هوبير مينيس، اليوم الجمعة، ارتفاع

حصيلة ضحايا إعصار دوريان المدمر إلى 30 قتيلا.وأفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن أكثر من 61 ألف شخص بحاجة إلى

مساعدات غذائية.يذكر أن المركز الأمريكي الوطني لرصد الأعاصير أكد أنه على الرغم من

التراجع التدريجى لقوة الإعصار، إلا أنه من المتوقع أن يحافظ الإعصار

على قوته خلال الأيام المقبلة ، وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة

أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة

وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب، واقتلعت الجدران و الأسقف جزئيا

في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان بجزر البهاما إلى 30 قتيلاً) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان بجزر البهاما إلى 30 قتيلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).