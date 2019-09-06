2019/09/06 | 10:28

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سعر صرف العملات الاجنبية امام الدينار العراقي في بغداد اليوم

الجمعة

06

أيلول

2019 :

10:12 am

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سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، استقراراً بسعر

صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر الصرف في بغداد 1202.5 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً

و250 ديناراً للمائة دولار.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي:سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً

للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1197.5 دينار، أي 119 ألفاً و750 ديناراً للمائة

دولار.سعر العملات الأجنبية والذهب والنفط الخام – حتى إعداد هذا الخبر:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 110.40 دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 123.38 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 569.50 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1515.30 دولارسعر برميل نفط خــــــام برنــت = 60.95 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكــي = 56.37 دولار

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