الأمهات وراء إصابة أبنائهن بالعقم

2019/09/06 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تعد مشكلةالعقملدى الرجال من أكثر الأزمات التي تؤرقهم وتعيقهم عن استكمال حياتهم بشكل طبيعي، والتي يختلف سببها من شخص لآخر، وحديثاً تم الكشف عن سبب صادم يكون هو وراء الإصابة بالعقم يتعلق بأمهاتهم .

سبب إصابة الرجال بالعقم

كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين عانت والداتهم من ضغوط الح...

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