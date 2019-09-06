محافظ البصرة يمنع عرض العرصات للبيع ضمن المشاريع المشمولة بالبنى التحتية

2019/09/06 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني دائرتي البلدية والبلديات في محافظة البصرة بعدم عرض اي قطعة ارض (عرصة) ضمن المشاريع المشمولة باعمال البنى التحتية .وقال ” العيداني انه وجه دائرتي البلدية والبلديات في البصرة بعدم عرض اي قطعة ارض (عرصة ) ضمن المشاريع المشمولة باعمال ايصال البنى التحتية والمدرجة في خطط المحافظة […]

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