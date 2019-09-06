“بالوثيقة”.. محافظة عراقية تفتتح ردهة خاصة لجرحى “التطبير في عاشوراء”

2019/09/06 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق أصدرت دائرة صحة محافظة ذي قار، تعليمات بفتح ردهة خاصة لجرحى التطبير في يوم التاسع والعاشر من شهر محرم الهجري، ولك بدلاً من ارسالهم الى مستشفى الحسين التعليمي.

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