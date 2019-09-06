كيف تثبت إيران قدرتها على الصمود في وجه الضغوط الأمريكية؟

2019/09/06 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النظام الإيراني يدير حرباً في جبهات عدة، دبلوماسية واقتصادية وذرية، أمام سياسة “الحد الأقصى من الضغوط” التي تشنها عليه الإدارة الأمريكية منذ

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