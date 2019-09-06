2019/09/06 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعرب الزعيم الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايكل مكول ، عن دعمه لقناة الحرة، وقال إنه يأمل أن يثبت العراق التزامه بحرية الصحافة وألا يغلق الشبكة التي يعتمد عليها العراقيون منذ سنوات للحصول على تغطية إخبارية موضوعية ودقيقة لكل ما يهمهم.

وكتب النائب من ولاية تكساس على تويتر “لقد استخدم المواطنون العراقيون شبكة الحرة لفترة طويلة للحصول على أخبار ومعلومات دقيقة”.

وتابع “بينما أكد البعض على عدم رضاهم عن النتائج الواردة في تقرير حديث، إلا أنني آمل ألا يقوم العراق بتعليق عمل الشبكة وإثبات أنه يؤمن بحرية الصحافة”.

وبثت الحرة قبل أيام تحقيقا استقصائيا في برنامج “الحرة تتحرى” سلط الضوء على الفساد الديني في العراق.

وفي أعقاب صدور احتجاجات على ما ورد في التقرير ودعوات لإغلاق الحرة في العراق، أصدرت القناة بيانا أكدت فيه أن التحقيق الذي أعدته كان منصفا ومهنيا ومتوازنا.

وأكدت أنه طوال فترة إعداد التحقيق، أعطى فريق العمل للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد لكنهم رفضوا ذلك.

وقالت إدارة القناة أن الباب لا يزال مفتوحا للأشخاص والمؤسسات المعنية للرد على مضمون التحقيق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة في الكونغرس تدعم الحرة..وتطالب العراق باحترام حرية الصحافة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة في الكونغرس تدعم الحرة..وتطالب العراق باحترام حرية الصحافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).