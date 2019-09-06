في جزر الباهاما.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان المدمر

2019/09/06 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس وزراء جزر الباهاما، هوبير مينيس، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان المدمر إلى 30 قتيلا.وأفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن أكثر

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