التعادل يفرض نفسه على ودية الأرجنتين وتشيلي

2019/09/06 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت المنافسة بين الأرجنتين وتشيلي في مباراة ودية بلوس أنجيليس الليلة الماضية شهدت 10 إنذارات، في غياب العديد من اللاعبين الأساسيين في المنتخبين، اللذين اعتمدا

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