2019/09/06 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني افادت وسائل إعلام فرنسية، الجمعة، باصابة شخصين في هجوم بسكين على مدرسة في مارسيليا.ونقلت “سكاي نيوز عربية” عن وسائل إعلام فرنسية، أن “شخصين اصيبا في هجوم بسكين على مدرسة في مارسيليا ودوافع الهجوم مجهولة”.وأضافت أن “الشرطة الفرنسية اعلنت توقيف المشتبه في تنفيذه عملية الطعن داخل أحد مدارس مارسيليا”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريحان في هجوم بسكين على مدرسة بمدينة مارسيليا المركز الخبري الوطني.

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