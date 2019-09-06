“هوليود” تعرض لاول مرة فلماً عن الموصل بلهجة عراقية..انجزه افضل منتجين في تأريخ السينما

2019/09/06 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عرض منتجا ‘أفنغرز وأندغايم’ أول فيلم تشويق هوليودي ‘الموصل’ صور بالكامل باللغة العربية، في مهرجان البندقية السينمائي.ويتمحور فيلم ‘الموصل’ حول وحدة خاصة في القوات العراقية في محافظة نينوى حاربت تنظيم ‘داعش’ بين 2016 و2017 لاستعادة ثاني كبرى المدن العراقية.وصوّر الفيلم بالكامل باللهجة العراقية.وحسب جريدة ، ‘ميدل ايست أونلاين’ أكد […]

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