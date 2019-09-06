هذه تفاصيل الرسالة التي وجهها ظريف لموغريني

2019/09/06 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران أوقفت، منذ اليوم الخميس، جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في مجال تطوير الأبحاث النووية، وذلك نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق.وأكدت السيد عباس موسوي أن وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، أبلغ المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بأن هذه الخطوة حق إيران بموجب […]

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