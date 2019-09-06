2019/09/06 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الجمعة، أن امرأتين أصيبتا إثر هجوم بسكين على مدرسة في مدينة مرسيليا الساحلية، جنوبي البلاد.وأعلنت الشرطة الفرنسية، توقيف شخص يشتبه في تنفيذه عملية الطعن، على الساعة السادسة و40 دقيقة صباحا.وبحسب المصادر الفرنسية، فإن دوافع هذا الهجوم المفاجئ في مرسيليا لا تزال مجهولة حتى الآن.وهاجم الشخص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حادث طعن أمام مدرسة بفرنسا..



والشرطة تعتقل المنفذ وكالة خطوة برس.

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