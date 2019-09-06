تحالف الصدر ينذر عبد المهدي ويطالبه بالكف عن المجاملات

2019/09/06 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجهت نائبة عن تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر رسالة تحذير إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مؤكدة أنه لم يستغل الفرص الممنوحة له.

ونبهت النائبة أنعام الخزاعي في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عبد المهدي بالفرص التي منحها له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكدة أنه مصر على إضاعتها وإضاعة الوطن معها، على حد قولها.

“الخزاعي” طالبت عبد المهدي بالكف عن المجاملات لمن وصفتهم بـ “رفاق المهجر”، مشددة على أن مصلحة العراق أعلى وأكبر.

النائبة عن تحالف الصدر طالبت رئيس الوزراء بالحزم وحماية حقوق العراقيين، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

لكن تقارير إخبارية ربطت ما بين تغريدة نائبة “سائرون” وتغريدة سابقة لزعيم تحالفها والتي ألمح فيها الصدر إلى خطورة ما يمر به العراق وربما نهاية الفرصة المتاحة للحكومة الحالية، بقوله “الوداع يا موطني..



‏يُعَد ذلك إعلاناً لنهاية الحكومة العراقية..



ويُعَد ذلك تحولاً من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة الشَغَبِ واذا لم تتخذ الحكومة إجراءاتها الصارمة ‏فإني أعلن برائتي منها.

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