تحرير شنگال بين الشكلي (الظاهري) والجوهري ( الحقيقي)

2019/09/06 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم عليكا بعد هجوم تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الارهابي على محافظة نينوى في عام ٢٠١٤ ومن ضمنها قضاء شنكال، تمكن من خلاله السيطرة على جغرافيتها، وبعد سيطرة دامت قرابة سنتين، استطاعت القوات الايزيدية المتطوعة والعراقية والكردية تحريرها، ولكن في الحقيقة ان آثار تلك السيطرة لا زالت مستمرة.“تحرير شنگال” اصبح العنوان الرئيسِ للقنوات الاخبارية …

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