الصافي : منهج الإصلاح والفساد لا يلتقيان أبداً كمنهج الإمام الحسين “ع” ويزيد بن معاوية

2019/09/06 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد ممثل المرجعية الدينية العليا، في كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي، اليوم الجمعة (6-9-2019 ) ان منهج الإصلاح ومنهج الفساد لا يلتقيان أبداً كمنهج الإمام الحسين عليه السلام ويزيد بن معاوية.وقال السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، “قال الإمام الحسين عليه السلام “مثلي لا ...

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