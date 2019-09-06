مرور كربلاء: وقوع 6 حوادث سير بقضاء الهندية خلال يوم واحد فقط

2019/09/06 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

كشفت مديرية مرور كربلاء ، اليوم الجمعة، عن وقوع 6 حوادث مرورية بقضاء الهندية خلفت 32 شخص بين وفاة واصابة في يوم واحد

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