كريستيانو يرشح اربع نجوم للمنافسة على الكرة الذهبية

2019/09/06 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشح مهاجم نادي يوفنتوس، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، 4 لاعبين للمنافسة مستقبلا على الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

وبحسب

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