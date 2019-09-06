القوات المسلحة اليمنية : اطلاق صاروخ بدر 1على مطار نجران الإقليمي في السعودية

2019/09/06 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع,اليوم الجمعة (6-9-2019 ) ان القوة الصاروخية اطلقت صاروخ بدر 1على مطار نجران الإقليمي.

العميد سريع اكد في تصريح صحفي , ان الصاروخ استهدف مرابض طائرات بلا طيار وأصاب هدفه بدقة عالية بفضل الله وتسبب فى تعطيل الملاحة الجوية فى المطار .

واشار العميد سريع الى ان عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين .

انتهى .



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