نجمة the voice ترد على سخرية مي العيدان: “فدوة كرشي”!

2019/09/06 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد سخرية المذيعة مي العيدان من وزنها، لم تصمت نجمة “ذا فويس” العراقية دموع تحسين على الامر وردت عليها بطريقة حاسمة واحدثت من خلال ردها ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

وكتت في تغريدة: “ضاغطتهم ريح كرشك واستمتع بالاكل انتي حجمك عندي كان بلوك بلوك وتروحين فدوة لكرشي انتي والي يحجي مثلج يلا Next”.

واضافت: “صدك نسيت سوولها بوست لا للتنمر وكعدوها بالبيت بدون متفتح حلكها عاد كرشي راضي بس غيري يضوجون اخذو حقهم نسيت صدك الشفط بايران ببلاش شلونه”.

واستطاعت صاحبة الصوت المميز والقوي ان ترد بطريقة محترمة ونهائية على ما قالته الاعلامية الكويتية واشعلت بكلماته مواقع التواصل الاجتماعي.

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