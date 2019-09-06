الانبار تشرع بحملة لمكافحة الكلاب السائبة

2019/09/06 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي، الجمعة، الشروع بحملة للمكافحة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة التي باتت تشكل خطر كبير على المدنيين .وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان” محافظ الانبار علي فرحان الدليمي وافق على تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن قائممقامية مدينة الفلوجة وعضوية مدير شرطة الفلوجة […]

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