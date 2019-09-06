2019/09/06 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت وزارة الصحة، توجيهات جديدة بشأن خفارات الأطباء.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر توجيهات جديدة بشأن خفارات الأطباء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تصدر توجيهات جديدة بشأن خفارات الأطباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).