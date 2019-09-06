2019/09/06 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن افتتاح منفذ المنذرية الحدودي مع إيران.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة النعيم نيوز، إن ‘وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري افتتح منفذ المنذرية الحدودي’.يذكر أن وزير الدفاع نجاح الشمري، أعلن امس الخميس، قرب فتح منفذ المنذرية الحدودي مع إيران لتسهيل حركة التجارة واستقبال البضائع الإيرانية والزائرين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح منفذ المنذرية الحدودي النعيم نيوز.

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