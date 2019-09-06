2019/09/06 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مدير برنامج السياسة الخارجية بمركز بروكينغز للدراسات مايكل أوهانلون إن الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على إستراتيجية الردع لحماية حلفائها وطمأنتهم،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فورين أفيرز: هل لا تزال الولايات المتحدة قادرة على حماية حلفائها؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فورين أفيرز: هل لا تزال الولايات المتحدة قادرة على حماية حلفائها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).