حمدوك يعلن تشكيلة أول حكومة منذ سقوط البشير

2019/09/06 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم – كشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الخميس تشكيلة أول حكومة في السودان منذ اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في ابريل،

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