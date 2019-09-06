سيناتور بارز يدعو واشنطن لدعم

2019/09/06 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اربيل (كوردستان 24)- جدد السيناتور الجمهوري الأمريكي تيد كروز، تأييده لقيام دولة كوردستان "حرة ومستقلة"، مشيراً الى ان الكورد حلفاء لأمريكا وقاتلوا تنظيم داعش بشراسة، إلا ان السياسة الخارجية الامريكية لم تقف الى جانبهم على الرغم من تضحياتهم.

وقال كروز في جلسة استضافها معهد "هدسون"، إن الكورد وقفوا مع امريكا "مرارا وتكرارا"، لافتاً الى أن البيشمركة قاتلت بفاعلية على الارض.

وأضاف أن مقاتلي البيشمركة "قاتلوا اعداء امريكا".

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وأوضح كروز أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة "مترددة جدا وفشلت في الوقوف مع الكورد"، وقال "انا ادعو الى كوردستان حرة ومستقلة".

وقال إن بلاده لم ترد جميل هؤلاء المقاتلين على شجاعتهم وولائهم بنفس القدر.

وذكر أنه يتفهم أن "كوردستان حرة ومستقلة" تدفع العراقيين والأتراك "الى الجنون" وتزعج الايرانيين.

وقال إنه يجب التركيز على السياسة الخارجية وعلى حماية الامن القومي الامريكي، معتبراً أن "قيام كوردستان مستقلة من شأنه أن يحمي الأمن القومي الامريكي".

وتابع "الكورد نزفوا وقاتلوا وماتوا للوقوف مع أمريكا.



هدفنا هو الحفاظ على أمن أمريكا والوقوف مع هؤلاء الذين يقاتلون معنا ضد أعدائنا".

وقال "علينا دعم كوردستان حرة ومستقلة، وآمل ان نرى ذلك".

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وسبق أن دعا كروز الى دعم استقلال اقليم كوردستان.

ويعد اقليم كوردستان جزءاً من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، اذ لعبت قوات البيشمركة دورا محوريا في الحرب ضد داعش.





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