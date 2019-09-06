ابطال مفعول اسلحة متنوعة من مخلفات “داعش” غربي الرمادي

2019/09/06 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ،الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من ابطال مفعول اسلحة متنوعة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية بحملة امنية استباقية غربي مدينة الرمادي .وقال العبيدي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان” القوات الامنية نفذت حملة أمنية واسعة النطاق تركزت على مناطق مختلفة من ناحية البغدادي بقضاء […]

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