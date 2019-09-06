تظاهرات في السماوة لإطلاق سراح ناشط انتقد المحافظ فاعتقله!

2019/09/06 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرلم يرتكب جريمة، لم يسرق، لم يقتل ولم يعتد على أحد، كتب منشورًا على فيسبوك انتقد فيه محافظ المثنى، فاعتُقل، هكذا وصف أحد النشطاء في محافظة السماوة، قضية اعتقال المواطن محمد كاظم العراقي.

اعتقل المواطن محمد كاظم العراقي بسبب منشور انتقد فيه محافظ المثنى فيما خرج أهل السماوة بتظاهرات غاضبة تطالب بإطلاق سراحه

قال الناشط لـ"ألترا عراق"، "لا تذكروا اسمي، فهنا من ينتقد المحافظ يتعرّض للاعتقال"، مبينًا "كتب محمد كاظم العراقي في منشورًا على "فيسبوك" قال فيه "بتوجيه من السيد المحافظ، برعاية السيد المحافظ، ببركات السيد المحافظ، سيكون الخداع بخير جدًا".

لم يمض الوقت الكثير على المنشور حتى اعتقل المواطن محمد كاظم العراقي، لكن أهالي السماوة ـ بحسب الناشط ـ لم يتركوا العراقي، وعمّموا الدعوات للخروج بتظاهرات تطالب بإطلاق سراحه.

وفعلًا، خرج أهالي قضاء الرميثة في محافظة المثنى بتظاهرات غاضبة استنكارًا لاعتقال ناشط مدني.

طالب المتظاهرون بإطلاق سراح العراقي، معتبرين اعتقاله "استهدافًا لكل شخص رافض للفساد والانحراف والفشل".

هذه ليست المرة الأولى التي يتم اعتقال فيها نشطاء بسبب منشورات على "فيسبوك" من قبل الحكومات المحلية، إذ اعتقلت السلطات في محافظة الأنبار الناشط المدني "محمد جاسم"، على خلفية انتقاده بمنشور "فيسبوك" أداء قائممقام الحبانية إثر امتلاء شوارع مدينته بالأوحال جرّاء موجة أمطار في نيسان/أبريل الماضي.

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