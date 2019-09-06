2019/09/06 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، عن القبض على متهم من سكنة بغداد بتهمة الارهاب شمالي الناصرية.وقال اعلام الشرطة في باين صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تمكنت سيطرة مدخل الناصرية الشمالي من القبض على المتهم (ع , ح , م ) البالغ من العمر 39 عاما يسكن محافظة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بالارهاب من سكنة بغداد في ذي قار وكالة خطوة برس.

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