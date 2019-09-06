وسائل إعلام: الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على مطار نجران جنوبي السعودية

2019/09/06 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أفادت وسائل إعلام يمنية، الجمعة، بأن المسلحين الحوثيين أطلقوا اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا استهدف مطار نجران جنوبي السعودية.وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة لدى الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: إن “القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر 1 الباليستي على مطار نجران الإقليمي”.ولفت العميد سريع إلى أن الصاروخ استهدف مرابض طائرات بلا طيار […]

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