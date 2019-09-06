“نوكيا” تعيد إطلاق هاتفها “2720” ببطارية تدوم 27 يوما

2019/09/06 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..بدأت شركة HMD الفنلندية، تعمل على “إحياء” هواتف “نوكيا” الكلاسيكية بأشكال حديثة على مدار الأعوام القليلة الماضية، بدءا بهاتف “نوكيا 3310”.وفي إطار هذا التوجه، أعلنت شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية “نوكيا”، الخميس 5 سبتمبر، عن إعادة إحياء هاتف “نوكيا 2720” القابل للطي، والذي أطلقته لأول مرة في الأسواق عام 2009، حيث حظي […]

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