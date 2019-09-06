ضبط وإعادة إصدار شحنة زيوت مخالفة في أم قصر

2019/09/06 | 14:32

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن اعادة إصدار ارسالية زيوت محركات محملة داخل ٤ حاويات حجم ٤٠ قدم لمخالفته...

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