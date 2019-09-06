الجمارك تعيد اصدار أربع حاويات زيوت محركات مخالفة في ام قصر الجنوبي

2019/09/06 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، إعادة إصدار أربع حاويات زيوت محركات مخالفة للضوابط في جمرك ام قصر الجنوبي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، ان “مركز جمرك ام قصر الجنوبي، أعاد إصدار ارسالية زيوت محركات محملة داخل (4) حاويات حجم 40 قدماً لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة”.واضاف البيان، أن […]

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