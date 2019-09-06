حسين علي يصل الى قطر للعلاج

2019/09/06 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل نجم المنتخب الوطني، حسين علي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء تداخل جراحي في مستشفى سبيتار التخصصي، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الأمس أمام البحرين في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكان اللاعب حسين علي قد تعرض لكسر في الكاحل وتمزق في الأربطة نتيجة التواء قدمه في المباراة، علما أنه شارك في الشوط الثاني بديلا للاعب احمد ياسين، لكنه غادر الملعب بعد دقائق قليلة بسبب الإصابة.وقال الطبيب المرافق للوفد العراقي قاسم الجنابي في تصريح صحفي، أن "فحوصات الرنين أثبتت بأن اللاعب حسين علي تعرض لكسر في الكاحل وأنه سيخضع لتداخل جراحي".وتوقع "غياب اللاعب عن المنتخب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".انتهى

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