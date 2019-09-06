في ورطة جديدة.. سامسونغ تفاجئ عشاق هاتفها المرتقب

2019/09/06 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تراجعت شركة سامسونغ، بشكل مفاجئ، عن إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي "غالاكسي فولد"، وبعثت رسالة اعتذار إلى من تقدموا بطلبات شراء مسبقة.

وبحسب تقارير تقنية، فإن من طلبوا الجهاز، الذي يصل سعره إلى 2000 دولار، تلقوا رسالة بشأن إلغاء حفل إطلاق الهاتف الذي كان مقررا، اليوم الجمعة، في كوريا الجنوبية.وقالت الشركة لزبائنها، في رسالة، "نحن حريصون على أن تستفيدوا من هذه التقنية الثورية، على أفضل وجه، وهذا الأمر نضعه في أقصى أولوياتنا".وأضافت سامسونغ أنها قررت أن تستفيد من وقت إضافي حتى تعيد النظر في "تجربة المستهلك"، من كافة النواحي ولهذا السبب، قررنا، وللأسف، أن نلغي طلباتكم المسبقة".وأشارت إلى أن اتخاذ هذا القرار لم يكن أمرا سهلا بالمرة، لكنه كان أفضل الخطوات التي يمكن القيام بها في الشركة.وقررت الشركة أن تمنح تعويضا قدره 250 دولارا لكل شخص قام بالطلب المسبق للجهاز، ويمكن الاستفادة من هذه المكافأة على شكل رصيد في "المتجر" الخاص بسامسونغ.وخصصت سامسونغ هذا التعويض الذي وصف بـ"السخي"، "تقديرا" لصبر المستخدمين الذين انتظروا طيلة أشهر حتى يحصلوا على الجهاز القابل للطي.وقال موقع "فوربس" الأميركي إن هذا القرار لا معنى له، لأن تسليم الهاتف في أوروبا سيبدأ فعليا، في غضون أسبوعين فقط، وهو ما يطرح سؤالا حول ما يمكن القيام به في هذا الهامش الضيق من الزمن.وأرجأت الشركة طرح "غالاكسي فولد" في أبريل نيسان الماضي، بعد تقارير تفيد بتعطل هواتف عدد من الذين جربوا الجهاز.وقال الصحفيون الذين حصلوا على الهواتف، إن الشاشة القابلة للطي تتحول إلى اللون الأسود قبل أن تغلق.انتهى

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