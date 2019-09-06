الكمارك… تعيد اصدار (٤) حاويات زيوت محركات مخالفة في كمرك ام قصر الجنوبي

2019/09/06 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك مركز كمرك ام قصر الجنوبي اليوم الجمعة ٢٠١٩/٩/٦ عن اعادة إصدار ارسالية زيوت محركات محملة داخل (٤) حاويات حجم ٤٠ قدم لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة .واضافت الهيئة في بيان لها ” ان الحاويات تمت اعادتها لعدم وجود اوراق رسمية لها حيث وردت بدون موافقات اصولية وقد تم إتخاذ اللازم حسب […]

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