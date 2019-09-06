اسعار النفط تشهد استقراراً في ظل انحسار التوترات التجارية بين الصين وامريكا

2019/09/06 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبحلول الساعة 0339 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت ستة سنتات إلى 61.01 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 56.35 دولار للبرميل.

وأمضى خام برنت وخام غرب تكساس جلسة التداول الآسيوية في تسجيل تحرك طفيف إما صعودا أو هبوطا.



ويتجه برنت صوب تحقيق رابع مكسب أسبوعي بينما يتجه الخام الأمريكي للارتفاع للأسبوع الثاني.واتفقت بكين وواشنطن أمس الخميس، على إجراء محادثات رفيعة المستوى في أوائل تشرين الأول في واشنطن، ما رحب به المستثمرون الذين يأملون في انتهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أدت إلى زيادات متبادلة للرسوم الجمركية، مما أضر بالنمو الاقتصادي.

ويؤثر النزاع الممتد من فترة طويلة سلبا على أسعار النفط، على الرغم من أن الأسعار ارتفعت على مدى العام بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا لتصريف المخزونات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، مع تراجع مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي على الرغم من قفزة سجلتها الواردات.وتراجعت مخزونات الخام 4.8 مليون برميل، ما يزيد بمقدار المثلين تقريبا مقارنة مع توقعات المحللين، إلى 423 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ تشرين الأول 2018.

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