إعادة شحنة زيوت محركات مخالفة في جمرك ام قصر الجنوبي

2019/09/06 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، إعادة إصدار أربع حاويات زيوت محركات مخالفة للضوابط في جمرك ام قصر الجنوبي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مركز جمرك ام قصر الجنوبي، أعاد إصدار ارسالية زيوت محركات محملة داخل (4) حاويات حجم 40 قدماً لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة".

واضافت، أن "الحاويات تمت اعادتها لعدم وجود اوراق رسمية لها حيث وردت بدون موافقات اصولية وقد تم إتخاذ اللازم حسب القوانين والتعليمات النافذة".

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