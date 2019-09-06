2019/09/06 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزت طهران مواصلة تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي الى عدم إيفاء الأوروبيين بتعهداتهم تجاهها.

حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريح، أن الوزير محمد جواد ظريف أبلغ نظيرته في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني بإيقاف التزامات طهران في مجال الأبحاث النووية، مبينا أن الإجراء الإيراني يأتي ضمن حقوق طهران في الاتفاق النووي.

ولفت الى أن إيران ستواصل مفاوضاتها مع شركاء الاتفاق النووي على جميع المستويات، مبديا استعداد بلاده للتراجع عن خطواتها إذا ما نفذت بقية الأطراف تعهداتها في الاتفاق النووي.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإيرانية: سنواصل تخفيض التزاماتنا لعدم إيفاء الأوروبيين بتعهداتهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الإيرانية: سنواصل تخفيض التزاماتنا لعدم إيفاء الأوروبيين بتعهداتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).