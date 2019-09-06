قصف مضافتين لداعش في الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2019/09/06 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، قصف مضافتين لتنظيم داعش في منطقة الميتة على الحدود مع صلاح الدين.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاجهزة الامنية قصفت مضافتين لتنظيم داعش بالهاونات في منطقة الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين من جهة حاوي العظيم(90كم شمال بعقوبة)”.واضاف المصدر،ان” القصف جاء بموجب […]

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