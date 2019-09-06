2019/09/06 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط/ خطوة برس أعلنت شرطة واسط، اليوم الجمعة، القبض على متهمين بجرائم جنائية.وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” إنه “في عملية نوعية شرطة واسط (مكتب مكافحة اجرام الزبيدية) يلقي القبض على متهمين وفق المادة 406 و441 و443 ق.ع”.واضافت “تم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بجرائم حنائية في واسط وكالة خطوة برس.

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