ممثل المرجع السيستاني:منهج الإصلاح ومنهج الفساد لا يلتقيان

2019/09/06 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ممثل المرجعية الدينية العليا، في كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي، ان منهج الإصلاح ومنهج الفساد لا يلتقيان أبداً كمنهج الإمام الحسين عليه السلام ويزيد بن معاوية.وقال السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، “قال الإمام الحسين عليه السلام “مثلي لا يبايع مثله” ويقصد به يزيد بن معاوية، وبهذه الجملة البلاغية بين الإمام عليه السلام طريقة التعامل مع الطرف الآخر لان هذا منهجان مضادان لا يجتمعان أبداً”.

وأضاف “بين المنهجين تمام المنافرة والمضادة وان أدى ذلك الى سفك دماء الامام الحسين فعند الامام صلاح والطرف الآخر فساد وإستحالة إجتماع الصلاح والفساد معاً”.

وأضاف “عند الامام عليه السلام الاستقامة والاخر انحراف وعند الامام الامانة والاخر خيانة” مشيراً الى ان “الامام الحسين يعلمنا الامانة والنزاهة والصدق والمقابل يسرق ويغصب ويقتل وظالم وغشوم والامام منتهى العدل لا يمكن ان يظلم فكيف يستقيم المنهجان او يلتقيان انه أمر مستحيل”.

وأكد السيد الصافي ان “المنهجين موجودين الى يوم يبعثون وان كان الباطل أقوى ولكن الحق لا يخضع إطلاقاً”.

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