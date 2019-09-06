رئيس وزراء بريطانيا: لن استقيل

2019/09/06 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يوم الجمعة إنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة.وأضاف "سأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا في 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام به".

وعند سؤاله عما إذا كان سيقدم استقالته إن أخفق في تحقيق ذلك أجاب "هذه فرضية لا أرغب حتى في التفكير فيها".

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